تصل لـ43 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع: "الأشد حرارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين، أولى أيام الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، لترتفع في بدايتها من درجتين إلى 3 درجات على كافة أنحاء الجمهورية لتتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة.

وأوضح عبدالعال لـ"الخليج 365" أن درجات الحرارة تواصل الارتفاع التدريجي غدًا الثلاثاء من 3 إلى 4 درجات ويستمر هذا الارتفاع حتى تصل البلاد إلى ذروة الارتفاع الشديد في الحرارة الخميس المقبل، لتسجل 43 درجة على مدينة القاهرة الكبرى.

ونوه إلى أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مصاحب بوجود شبورة مائية على البلاد في الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة في جنوب البلاد ستشهد ارتفاعًا أيضًا مع نهاية الأسبوع ومن المتوقع أن تصل لـ45 درجة مئوية.

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وأضاف عبدالعال، أن الموجه الحارة التي ستشهدها البلاد آتية من الجهة الشرقية بناحية الجزيرة العربية وهو طبيعي في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي يأتي من الجزيرة العربية يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة أكثر من الصيف، لكن هذه الفترة تتميز بقلة الرطوبة كثيرًا عن فصل الصيف مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم التواجد تحت آشعة الشمس فترات طويلة، وإذا اضطرت الأمور لذلك، فعلى المواطن اصطحاب "واقي رأس أو كاب أو شمسية"، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فاتحة، أما في فترة ما بين الإفطار والسحور على الصائمين، الإكثار من شرب السوائل والماء لتعويض الجسم من المياه أثناء فترات الصيام.

ومن المتوقع أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.