110 أمتار.. 6 صورا لشقق موظفي العاصمة الإدارية في مدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال المرافق بالتوازي مع إنشاء الوحدات المخصصة للعاملين في الحكومة، من الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ متقدمة.

وينشر "الخليج 365"، أول صور لوحدات مدينة بدر المخصصة للموظفين، وتفاصيل هذه الوحدات:

1- 10 آلاف شقة بالمرحلة الأولى.

2- 250 ألف جنيه سعر التكلفة التنفيذية للوحدة.

3- 110 أمتار مساحة الوحدة، ومكونة من 3 غرف وصالة.

4- الوحدات إسكان مميز كامل التشطيب.

5- يقع المشروع في مدينة بدر، بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية.

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6- تقع الشقق أمام طريق الروبيكي الجديد، والطريق الدائري الإقليمي.

7- يمر القطار الكهربائي بالقرب من المشروع والذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.

8- تبعد وحدات مدينة بدر عن العاصمة الإدارية 10 دقائق فقط.

9- يتم دراسة تنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى ضمن مشروع سكن مصر لموظفي العاصمة.

10- يونيو 2020 سيتم نقل الوزارات من القاهرة إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

11- 1133 فدانًا مساحة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

12- انتهى تنفيذ 50% من الأعمال الخاصة بالحي الحكومي.

13- تشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، و36 مبنى تسع 29 وزارة.