نجلي مبارك وخلية "طلاب حلوان".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة متهمي محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستمع المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

- استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المسماة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

- الحكم على عاملين بتهمة هتك عرض طفلين بالسلام

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، حكمها على عاملين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض طفلين في مدينة السلام.

- الجنايات تصدر حكمها على شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الاثنين، حكمها على 7 متهمين بتشكيل جماعة إجرامية، بهدف الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.

- سماع الشهود بقضية "خلية طلاب حلوان"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، للشهود في محاكمة 15 طالبًا بدائرة حلوان متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

- نظر الطعن على حكم وقف برنامج الزمالك

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، والذي طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي أيد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.​