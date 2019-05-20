عرض صيني لتدشين قطار طائر "مونوريل" في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استعرض اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أمس الأحد، العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع القطار الطائر "المونوريل" كفكرة لتنفيذها في شرم الشيخ، حيث جرى عرض فيديوهات خاصة بالمشروع والدول التي جرى تنفيذه فيها.

وحضر الاجتماع من الجانب الصيني ممثلي الشركة، ومستشاريها في مصر، بالإضافة لرئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في التمويل.

ورحب السكرتير العام بالحضور وبعد الانتهاء من العرض، وقرر تشكيل لجنة من المختصين ودراسة المشروع المقدم بكافة تفصيلاته والعرض على الجهات المعنية المختصة، ثم تحديد اجتماعًا آخر مع ممثلي الشركة لإخطارهم بما استقرت عليه اللجنة.