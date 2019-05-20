محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
قال المسستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، تم تكليف 150 طبيبًا من خريجي 2018، لتوزيعهم على وحدات الرعاية الصحية الأولية، ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية بالمحافظة.
وأشار المحافظ، إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة دعمت بها الدولة المحافظة، في مجال القضاء على مشكلة النقص في الأطباء، خاصة بالوحدات الصحية القروية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف أطباء جدد للعمل في الوحدات الصحية بقرى بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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