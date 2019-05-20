اليوم.. نظر الطعن على حكم وقف برنامج الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، والذي طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي أيد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أصدر رئيسه مكرم محمد أحمد، قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم، على قناة المحور لمدة شهر.

Advertisements

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي، إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه، ونشر المجلس الأعلى للإعلام، بيانا رسميا بقرارات بناء على لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.

وجاء في بيانه: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم، المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".

وأوضح البيان "ذلك بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني".