ترامب يصف النائب الجمهوري الذي طالب بإقالته بأنه من "وزن الريشة"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النائب الجمهوري الذي طالب بإقالته بأنه من "وزن الريشة".
وكان نائب ميشيغان المتحدر من أصل فلسطيني جاستن عماش اعتبر أن ترامب تصرف بما يمكن اعتباره "عرقلة لسير العدالة"، لافتاً إلى أنه "مما لا شك فيه أنه كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة لأي شخص لا يكون الرئيس الأميركي".
وأشار ترامب إلى أنه "لم أكن يوما من المعجبين بجاستن عماش وزن الريشة الذي يقف في وجهي وفي وجه بعض أفكارنا الكبيرة وسياساتنا الجمهورية، فقط سعيا للكلام عن نفسه وافتعال جدالات"، معتبراً أن "جاستن ليس سوى خاسر يلعب للأسف ورقة معارضينا".
واعتبر أنه "لو قرأ بالفعل تقرير مولر لكان عرف بأنه رغم كل شيء كان جازما بعدم حصول لا تواطؤ ولا عرقلة" لسير العدالة".
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