تظاهرات بولاية ألاباما ضد مشروع قانون حظر الإجهاض

خرجت مظاهرات ولاية ​ألاباما​ الأميركية، تحت شعار "الحرية الإنجابية"، ولرفض مشروع تعتزم ​الإدارة الأميركية​ تمريره لحظر ​الإجهاض​ تماما، وندد المشاركون بمشروع القانون الذي بموجبه سيحظر الاجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.

وتسعى ولاية ألاباما الأميركية، لتقييد عمليات الإجهاض عن طريق تمرير مشروع قانون لحظر الإجراء في جميع الحالات تقريبا، ويتضمن القانون المقترح فرض حظر على الإجهاض.