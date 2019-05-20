لفتت مصادر قضائية متابعة، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "القضاة المعتكفين، هم أغلبيّة قضاة العدلية الّذين فقدوا الثقة بطروحات مجلس القضاء الأعلى ويفضّلون الانتظار إلى حين إحالة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب".
ورجّحت سبب فقدان الثقة إلى "التردّي في أداء الإدارة القضائية خلال السنوات المنصرمة، فيما خوف القيّمين عليها من استبدالهم بقضاة آخرين، وهو الأمر الّذي يدفعهم دائمًا إلى تقديم التنازلات تلو التنازلات، الأمر الّذي أفقد القضاء هيبته ووقاره".
وقد توقّفت هذه المصادر أمام مضمون البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى عند انتهاء الجمعية العمومية، مركّزةً على أنّ "المجلس تقصّد إظهار نفسه بريئًا ممّا يقوم به القضاة المعتكفون، الأمر الّذي سيؤدّي إلى تشويه صورة الحراك القضائي لدى الرأي العام، على قاعدة "وشهد شاهد من أهله".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: مجلس القضاء الأعلى تقصد إظهار نفسه بريئا مما يقوم به القضاة المعتكفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.