أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب ​بطرس عازار​ أنّ "​المدارس الكاثوليكية​ لن تقفل أبوابها". وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "من حقّ التلامذة التعلم، ومن حقّ الأهالي الإطمئنان إلى أنّ أولادهم في المدرسة"، لافتًا إلى "أنّه تَرَك لإدارات المدارس حرية التفاهم مع الأساتذة حول دخولهم الصف والتدريس".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأب عازار أكد أن المدارس الكاثوليكية لن تقفل أبوابها: من حق التلامذة التعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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