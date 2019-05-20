واكيم لِباسيل: كفاك هراءً ولا يمكنك أن تضحك على الناس كل الوقت

توجّه عضو "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، قائلًا: "يمكنك أن تضحك بعض الوقت على بعض الناس. كفاك زجًّا للجيش اللبناني في آلاعيبك المكشوفة، فمنذ بدايات ​الحرب اللبنانية​ نحن من تظاهر ودافع وطالب بالجيش"، مركّزًا على أنّ "الميليشيا" الّتي تقصدها فهي ​المقاومة​ الّتي حمت الوطن حين كنت غرًّا، وعمّك رئيس الجمهوري كان على تنسيق معها. كفاك هراءً".

وتوجّه أيضًا إلى باسيل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: "لا يمكنك أن تضحك الناس كلّ الوقت على كلّ الناس. هذه المقاومة الّتي تستسيغ انتقادها شعورًا منك بالنقص تجاهها، يكفيها فخرًا أنّها قدّمت آلاف الشهداء على مذبح الوطن، ويكفيها فخرًا انّك لم تكن يومًا في صفوفها. كفاك هراءً".