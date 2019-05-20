عبود: الإضراب هو لتأكيد رفض وحدة التشريع بين قطاع التعليم الخاص والرسمي

أكّد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، في تصريح صحافي، أنّ "الإضراب اليوم يشمل المطالب المعيشيّة القديمة الجديدة، ولكن بالدرجة الاولى لتأكيد رفض الأساتذة لِما يُطرح بقوّة حول وحدة التشريع بين قطاع التعليم الخاص والرسمي".

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