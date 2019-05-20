جباوي: سننزل إلى الشارع لنعلن رفضنا لتحويلنا كبش محرقة أو فداء على مذبح الفساد

أوضح رئيس "​رابطة التعليم الثانوي​" ​نزيه جباوي​، "أنّنا دعونا للإضراب وللمشاركة الكثيفة بالاعتصام في ​ساحة رياض الصلح​، مواكبةً لِما ستحمله ​الموازنة​ من استباحة لمكتسباتنا ولحقوقنا الّتي بَذلنا الدم لأجلها". وركّز في تصريح صحافي، على "أنّنا سننزل إلى الشارع لنعلن رفضنا لتحويلنا كبش محرقة أو فداء على مذبح ​الفساد​ والتهرّب الضريبي الّذي نَخر ​لبنان​"، لافتًا إلى أنّ "الرابطة ستعقد اجتماعًا بعد التحرّك لتبني على الشيء مقتضاه، وتحدد الخطوات التصعيدية اللاحقة".

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