افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان اشكالا فرديا وقع في "حي الزيب" في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة، تطور الى اطلاق نار ولم يفد عن وقوع اصابات.
يذكر ان مخيم عين الحلوة يشهد منذ ايام اشكالات فردية متنقلة، سرعان ما تتطور الى اطلاق نار، وتعمل القوة المشتركة والقوى الفلسطينية على تطويقها سريعا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اشكال فردي تطور الى اطلاق نار في مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.