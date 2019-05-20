النشرة: اشكال فردي تطور الى اطلاق نار في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان اشكالا فرديا وقع في "حي الزيب" في ​الشارع التحتاني​ ل​مخيم عين الحلوة​، تطور الى ​اطلاق نار​ ولم يفد عن وقوع ​اصابات​.

يذكر ان مخيم عين الحلوة يشهد منذ ايام اشكالات فردية متنقلة، سرعان ما تتطور الى اطلاق نار، وتعمل القوة المشتركة و​القوى الفلسطينية​ على تطويقها سريعا.