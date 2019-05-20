شدّدت مصادر بعض القضاة المعتكفين، لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "التموضع الجديد للمجلس الأعلى للقضاء من شأنه أن يبيّن عمق الهوّة الموجودة أصلًا بينه وبين القضاة المعتكفين، الّذين بدأوا ينظرون بعين الريبة إلى مساعي المجلس لإقناعهم بما هو معروض، بدل السعي إلى إيصال مطالبهم والعمل على تحقيقها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعض القضاء المعتكفين للجمهورية: تموضع مجلس القضاء الأعلى يبين عمق الهوة بيننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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