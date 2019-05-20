شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً في كمين بـ«الضالع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أسر قيادي حوثي بارز، أمس الأحد، في جبهة الضالع جنوب البلاد، وذلك بعد استدراج الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الميليشيا الحوثية في جبهة تورصة غرب مديرية الأزارق المحاذية لمديرية ماوية شرق تعز، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني “سبتمبرنت”.

وأسر الجيش قائد العناصر الحوثية المدعو عبدالرحمن المسعدي والمكنى بـ”أبو فياض”، فيما تشهد جبهة حجر الواقعة إلى الغرب من مديرية قعطبة معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وبين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

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وتصدت قوات الجيش والمقاومة مساء الأحد لهجوم شنته الميليشيا على منطقة باجة لأول مرة بعد تطهيرها حيث تسلل أفراد من الميليشيا محيط حبيل باجة، إلا أن قوات الجيش تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع والفرار بعد تكبيدهم عدداً من القتلى والجرحى.

وتدور معارك ضارية بين قوات الجيش والميليشيا في المناطق المتاخمة لمنطقة الجب التابعة لمديرية قعطبة، تتزامن مع معارك مماثلة بمحاذاة باجة، وبلدة دار السيد في قعطبة.

ودفع الجيش بتعزيزات كبيرة إلى جبهات قعطبة لتأمين مواقعه، والمناطق المطهرة من الميليشيا الحوثية في اليومين الماضيين.