انت الان تتابع ألمانيا: من الصعب إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

أجرت صحيفة "باساور نويه بريسه"، اليوم السبت، مقابلة مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعرب فيها عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على الصفقة النووية بين المجتمع الدولي وإيران، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد، قائلا: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه. وما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين من الصفقة من جانب واحد"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وأكد ماس، في المقابلة، التي نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، تمسك بلاده بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مضيفا: "وهذا ما ننتظره من إيران أيضا، فبرلين لا تدعم استراتيجية الضغط الأقصى على طهران، وألمانيا تراهن على حوار لا على خطابات حادة".وفي 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب

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