الان تتابع عاجل ‏ترامب: لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولا يمكن لهم تهديدنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 4:39 ص, 20 مايو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 -متابعات: قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز ‏انه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولا يمكن لهم تهديدنا

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