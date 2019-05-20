شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: أزمة بين «وكلاء إيران» وسفير واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور(بغداد)

اندلعت أول مواجهة بين السفير الأمريكي الجديد في العراق مثيو تيولر، وفصائل «الحشد الشعبي» الموالية لإيران قبل أن يصل إلى بغداد عقب تصريحات ألمح فيها إلى أن العراق على مقربة من أن يكون «حطب» الحرب القادمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وشنت الفصائل الموالية لطهران هجوما لاذعا على السفير الأمريكي مطالبة إياه بوقف استفزازاته، وتعهدت أن تكون القواعد العسكرية الأمريكية هي حطب الحرب بين طهران وواشنطن وليس العراق.

واعتبرت فصائل الحشد الشعبي تصريحات تيولر «إهانة» للدولة العراقية مطالبة حكومة عادل عبدالمهدي بتسجيل احتجاجها لدى الإدارة الأمريكية ورفض استقبال سفيرها في بغداد، بحسب ما جاء في بيان أصدره القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي.

ومن المنتظر أن تعقد القوى الساسية العراقية اجتماعا موسعا اليوم (الإثنين) لبحث تصريحات السفير الأمريكي واتخاذ موقف بشأنها ومطالبة البرلمان بالضغط على الحكومة لاتخاذ موقف حاسم.

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وأطلق تيولر تصريحاته عقب مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه سفيرا جديدا لدى العراق، إذ شدد على ضرورة حماية العراق من التدخلات الخارجية ومن تهديدات إيران. وقال تيولر الذي كان سفيرا لواشنطن في اليمن، إن «العراق على مقربة من أن يصبح حطب الحرب بين أمريكا وإيران».

من جهة أخرى، اتهمت مصادر عراقية فصائل الحشد بالضلوع في حرائق مزارع الحنطة والشعير في ديالي ونينوى.

ودعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الجهات الحكومية للوقوف على خسائر المحاصيل الزراعية جراء الحريق وتعويض المزارعين.

والتهمت حرائق محافظة ديالى نحو 500 دونم من مزارع الحنطة والشعير، فيما اندلع حريق آخر في نينوى التهم مزارع واسعة يُقدر طولها بستة كيلومترات، فضلا عن محافظة صلاح الدين.