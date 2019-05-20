شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: الإرهاب يضرب السياح في نهار رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

استهدف انفجارٌ حافلة سياحية أمس (الأحد) عند المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة. وأعلنت مصادر أمنية إصابة 12 سائحا من جنوب أفريقيا، فيما تحدثت مصادر أخرى عن إصابة 17 من بين الـ25 راكبا. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادثة الإرهابية. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة هشمت بعض نوافذها ونزع بعضها الآخر. كما أظهرت الصور أنقاضا في الطريق وجدارا منخفضا به حفرة. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، «أن انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله ٢٥ فردا من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكي (خاصة) يستقلها عدد أربعة مواطنين». وفي ديسمبر الماضي، قتل 3 سائحين فيتناميون ومرشد سياحي مصري وأصيب 10 آخرون عندما أصاب انفجار قنبلة حافلتهم السياحية على مسافة تقل عن 4 كيلومترات من أهرامات الجيزة.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة من المنطقة، وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول منطقة الحادث، وتمشيط المنطقة أمنياً، في حين أكد مصدر بهيئة الإسعاف أن المصابين بينهم 9 مصريين و7 من جنوب أفريقيا. فيما كشف شهود عيان أن العبوة الناسفة كانت مزروعة على الطريق، وانفجرت لحظة مرور الحافلة السياحية، فيما رفض مسؤولو الشركة السياحية الحديث عن تفاصيل الحادث، وأكد شهود العيان أن إصابات السياح بسيطة، وجاءت نتيجة تناثر شظايا زجاجية من نوافذ الحافلة.