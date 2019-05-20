شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تتهم «الشعبويين» بتدمير قيم أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (في، زغرب)

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أمس (الأحد)، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر. وأضاف أن من المهم منح النمساويين الفرصة لبداية جديدة وإعادة بناء الثقة في حكومتهم. وكان المستشار النمساوي زيباستيان كورتس دعا إلى انتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.

بدورها، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أوروبا بالتصدي للأحزاب اليمينية المتطرفة، قائلة إن الحركات الشعبوية تريد تدمير قيم أوروبا الأساسية، مثل مكافحة الفساد وحماية الأقليات. وجاءت تصريحات ميركل ردا على سؤال عن فضيحة حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا الذي استقال زعيمه هاينز كريستيان شتراخه من منصب نائب المستشار النمساوي.

وقالت ميركل بعد اجتماعها مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش في زغرب أمس الأول: «علينا التعامل مع الحركات الشعبوية التي تحتقر تلك القيم في مواضع كثيرة، والتي تريد تدمير أوروبا المستندة إلى قيمنا. علينا التصدي لذلك بحسم». وأعلن نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه (يمين قومي) استقالته بعد كشف محاولته الحصول على دعم مالي من روسيا عام 2017، في فضيحة مدوية لأحد أبرز قيادات اليمين المتطرف في القارة قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.