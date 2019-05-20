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انفجار قوي يهز وسط المنطقة الخضراء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دوت صافرات الإنذار وسط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد نتيجة انفجار قوي، وصدر بيان مقتضب عن خلية الإعلام الأمني بأن الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء أمس، والتي تضم البرلمان ومقار عدد من السفارات العربية والأجنبية لم يسفرعن خسائر بشرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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