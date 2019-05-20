شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قوي يهز وسط المنطقة الخضراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دوت صافرات الإنذار وسط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد نتيجة انفجار قوي، وصدر بيان مقتضب عن خلية الإعلام الأمني بأن الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء أمس، والتي تضم البرلمان ومقار عدد من السفارات العربية والأجنبية لم يسفرعن خسائر بشرية.

دوت صافرات الإنذار وسط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد نتيجة انفجار قوي، وصدر بيان مقتضب عن خلية الإعلام الأمني بأن الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء أمس، والتي تضم البرلمان ومقار عدد من السفارات العربية والأجنبية لم يسفرعن خسائر بشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار قوي يهز وسط المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.