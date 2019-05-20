تسريب امتحان أحياء أولى ثانوي خبر كاذب .. والمسئولون : احذروا الشائعات

ياســـمين بدوي

نفى المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الالكترونية ، صحة الخبر المتداول بشأن تسريب امتحان مادة الأحياء الذي من المقرر أن يؤديه الطلاب اليوم الاثنين.

وقال المسئولون في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن النموذج المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا علاقة له بالامتحان الأساسي الذي من المفترض أن يؤديه طلاب أولى ثانوي غدا.

وأضافوا : نناشد جميع طلاب اولى ثانوي وأولياء أمورهم عدم الانسياق وراء النماذج الوهمية التي يتم تداولها دائما ليلة الامتحان ، مؤكدين أنه لا مجال نهائيا لتسريب امتحانات اولى...