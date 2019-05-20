ياســـمين بدوي
نفى المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الالكترونية ، صحة الخبر المتداول بشأن تسريب امتحان مادة الأحياء الذي من المقرر أن يؤديه الطلاب اليوم الاثنين.
وقال المسئولون في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن النموذج المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا علاقة له بالامتحان الأساسي الذي من المفترض أن يؤديه طلاب أولى ثانوي غدا.
وأضافوا : نناشد جميع طلاب اولى ثانوي وأولياء أمورهم عدم الانسياق وراء النماذج الوهمية التي يتم تداولها دائما ليلة الامتحان ، مؤكدين أنه لا مجال نهائيا لتسريب امتحانات اولى...
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب امتحان أحياء أولى ثانوي خبر كاذب .. والمسئولون : احذروا الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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