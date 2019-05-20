أعلنت الشرطة الألمانية "مقتل شخص وإصابة أكثر من ستّين آخرين بجروح، إصابات سبعة منهم خطرة، جرّاء حادث حافلة قرب لايبزيغ في شرق ألمانيا".
وأوضحت أنّ "الحادث وقع على طريق "آي "9 السريع بالقرب من لايبزيغ، لأسباب لم تُحدّد".
والحافلة التي تربط برلين بميونيخ كانت تقلّ 74 شخصًا، وهي تابعة لشركة "فليكس باص" الألمانيّة الّتي تُسيّر رحلات بعيدة في العديد من الدول الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل وأكثر من 60 جريحا بحادث حافلة قرب لايبزيغ في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.