قتيل وأكثر من 60 جريحا بحادث حافلة قرب لايبزيغ في ألمانيا

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ "مقتل شخص وإصابة أكثر من ستّين آخرين بجروح، إصابات سبعة منهم خطرة، جرّاء حادث ​حافلة​ قرب لايبزيغ في شرق ​ألمانيا​".

وأوضحت أنّ "الحادث وقع على طريق "آي "9 السريع بالقرب من لايبزيغ، لأسباب لم تُحدّد".

والحافلة التي تربط ​برلين​ ب​ميونيخ​ كانت تقلّ 74 شخصًا، وهي تابعة لشركة "فليكس باص" الألمانيّة الّتي تُسيّر رحلات بعيدة في العديد من الدول الأوروبية.