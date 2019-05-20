مجلس الأمن هدد بفرض عقوبات على منفذي الهجمات في مالي

دان ​مجلس الأمن الدولي​ بـ"أشدّ العبارات"، الاعتداءات الّتي استهدفت السّبت عربات لقوّة حفظ السلام الأمميّة "مينوسما" في تومبوكتو وتيساليت في مالي، وأدّت إلى مقتل جندي نيجيري وإصابة العديد من الجنود الأمميّين"، طالبًا من "حكومة مالي التحقيق سريعًا في هذه الأحداث وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وركّز في بيان تبنّاه الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن، على أنّ "المشاركة بالتّحضير والتّوجيه والدعم وتنفيذ تلك الهجمات ضدّ عناصر "مينوسما" تُشكّل قاعدةً لفرض ​عقوبات​، تطبيقاً لقرارات ​الأمم المتحدة​". وحضّ الجهات كافّة في مالي على "التطبيق الكامل لاتّفاق السلام من دون مزيد من التأخير"، لافتاً إلى أنّ "التنفيذ الكامل للاتفاق، والجهود المكثّفة للتغلّب على التهديدات، هما أمران يُمكن أن يُساهما في تحسين الوضع الأمني في مالي".