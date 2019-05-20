أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أنّنا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية. لا أريد حربًا مع إيران لكن لا أريد "إيران نووية" أو "إيران تهدّدنا"، لافتًا إلى أنّ "إيران تمثّل مشكلة منذ وقت والاتفاق النووي الّذي عقده الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما معها كان مرعبًا".
وركّز في حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" الأميركية على أنّ "العقوبات الأميركية لها تأثير مدمّر على الاقتصاد الإيراني"، مبيّنًا أنّ "وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رصدت في بداية رئاستي 15 موقعًا إمّا لإيران أو لجماعات تتبعها".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية والاتفاق النووي كان مرعبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.