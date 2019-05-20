ترامب: لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية والاتفاق النووي كان مرعبا

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أنّنا لا نريد أن تمتلك ​إيران​ أسلحة نووية. لا أريد حربًا مع إيران لكن لا أريد "إيران نووية" أو "إيران تهدّدنا"، لافتًا إلى أنّ "إيران تمثّل مشكلة منذ وقت و​الاتفاق النووي​ الّذي عقده الرئيس الأميركي الأسبق ​باراك أوباما​ معها كان مرعبًا".

وركّز في حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" الأميركية على أنّ "​العقوبات الأميركية​ لها تأثير مدمّر على الاقتصاد الإيراني"، مبيّنًا أنّ "وزارة الدفاع الأميركية (​البنتاغون​) رصدت في بداية رئاستي 15 موقعًا إمّا لإيران أو لجماعات تتبعها".