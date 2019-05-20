مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على ملهى ليلي بالبرازيل

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن 11 شخصا قتلوا في هجوم مسلح على ملهى ليلي في مدينة بيليم في البرازيل.
وذكرت إدارة السلامة العامة بولاية بارا الشمالية، انه لم يتضح بعد ما هي دوافع الهجوم.
ووصفت السلطات البرازيلية الحادثة بأنها "مجزرة" ، دون تحديد تفاصيل.
كما نقلت الوكالة أيضا عن الشرطة البرازيلية قولها، أن سبعة رجال مسلحين فتحوا النار باتجاه الحانة، ونتيجة لإطلاق النار، قُتل 11 شخصًا وأصيب آخر.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن المتحدثة باسم ولاية بارا، ناتاليا ميلو ، قولها إنها لا تستطيع سوى "تأكيد" ما وقع بأنه مذبحة.
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