مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على ملهى ليلي بالبرازيل

أفادت وكالة "​سبوتنيك​"، بأن 11 شخصا قتلوا في هجوم مسلح على ملهى ليلي في مدينة بيليم في ​البرازيل​.

وذكرت إدارة ​السلامة العامة​ بولاية بارا الشمالية، انه لم يتضح بعد ما هي دوافع الهجوم.

ووصفت السلطات البرازيلية الحادثة بأنها "مجزرة" ، دون تحديد ​تفاصيل​.

كما نقلت الوكالة أيضا عن ​الشرطة البرازيلية​ قولها، أن سبعة رجال مسلحين فتحوا النار باتجاه الحانة، ونتيجة ل​إطلاق النار​، قُتل 11 شخصًا وأصيب آخر.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن المتحدثة باسم ولاية بارا، ناتاليا ميلو ، قولها إنها لا تستطيع سوى "تأكيد" ما وقع بأنه مذبحة.