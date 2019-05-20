النشرة: إخماد حريق شب في محل لبيع الاقمشة بصيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "حريقا اندلع في محل لبيع الاقمشة في حي الزهور خلف ​مستشفى​ دلاعة في صيدا"، مشيراً إلى أن "3 سيارات لاطفائية صيدا عملت على اخماده بعدما تبين ان سبب الحريق ​المفرقعات النارية​"، لافتاً إلى أن "الحريق الكبير دفع عناصر الصليب الأحمر اللبناني والجمعية الطبية الإسلامية وفوج الإنقاذ الشعبي لمؤسسة معروف سعد، الى اجلاء بعض السكان عبر السلالم بعدما غطى الدخان كامل ارجاء المبنى".

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