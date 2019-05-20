الأخبار: القوات تتطالب بانتخاب رئيس للاتحاد العمالي وأمل تريد تمرير المرحلة

علمت "الأخبار"من مصادر نقابية، ان الاتصالات لم تتوقف بين رئيس مصلحة النقابات في القوات اللبنانية إيلي جعجع، ورئيس المكتب العمالي لحركة أمل علي حمدان. جعجع طالب بأن تجري الدعوة سريعاً لانتخاب رئيس للاتحاد العمالي العام ضمن مواصفات محدّدة. لكن حمدان، وبتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، واجه الأمر ببرود يهدف إلى تمرير المرحلة واستيعاب النقمة، لا السير نحو ما يريده الآخرون، وخصوصاً أن بري طلب من أعوانه البحث، بهدوء، عن شخصية جديدة يمكن تسميتها لرئاسة الاتحاد العمالي العام لأنه لا يمكن تغطية حماقة بشارة الاسمر بأي شكل من الأشكال.
وأشار مقربون من بري إلى أن فشل القوى المسيحية في استعادة مقعد رئيس الاتحاد، قد يدفعها إلى فرط الاتحاد العمالي العام، بوجود وزير العمل كميل بو سليمان.
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