الجراح بعد جلسة الحكومة:باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة

أشار وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ عند الثانية والنصف فجرا إلى ان "مجلس الوزراء عبر مجتمعا عن استنكاره لما صدر عن رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ من كلام موجب للاستقالة أو الإقالة. هذا في موضوع بشارة الأسمر.

أضاف:"أما في موضوع ​الموازنة​، فجرى نقاش مستفيض حول اقتراحات مواد. هناك مادة أضيفت إلى الموازنة، وبقّية المواد، إما ُشكلت لها لجان لمزيد من دراستها، وإما بانتظار نصوص قانونية لكي نرى إن كانت ستكون ضمن الموازنة أو خارجها. وغدا ستكون هناك عدة إجابات من عدد من الوزراء، بشكل نهائي، إن كان كنص قانوني أو كمادة أو كأرقام مالية. كما تم اليوم عرض الأرقام من قبل وزير المالية، ما تمكّنا من تخفيضه أو زيادته وبالتالي، باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة و​العجز​".