مصدر للشرق الأوسط: الحريري سيمثل لبنان في قمتي مكة

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ تبلّغ رسالة خطيّة من ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبد العزيز​، يدعوه فيها إلى القمتين الطارئتين، الإسلامية والعربية والقمة الخليجية حيث ستعقدان في آن واحد في ​مكة المكرمة​ في 30 أيار الحالي".

ولفت مصدر واسع الاطلاع لـ"الشرق الأوسط" إلى أنّ "​مجلس الوزراء​ سيكلّف رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ترؤس الوفد اللبناني إلى القمتين، وسينضّم إلى الوفد سفير لبنان لدى السعودية ​فوزي كبارة​"، موضحًا أنّ "الموضوع الساخن المطروح للنقاش هو الإعتداءات الّتي حصلت على الإمارات والسعودية، ووفقًا لما ورد في دعوة الملك سلمان إلى قادة الدول الإسلامية والعربية والخليجية الّتي ستشارك في القمتين، وتداعيات للهجوم الّذي استهدف سفنًا تجارية في المياه الإقليمية للإمارات وما قامت به حركة "أنصار الله" من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالسعودية، ولما لذلك من "تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".