الأخبار: باسيل يسعى لاجراء تعيينات بالقضاء وتغيير قادة الأجهزة الأمنية

علمت "الأخبار" ان رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ يخطط في الجسم القضائي لإحداث تغييرات وإجراء تعيينات في مواقع يشغلها قضاة مسيحيون، ليعيّن أشخاصاً يدينون بالولاء الصافي له. ولأجل ذلك، لا يريد أن يشاركه أحد في اختيار رئيس جديد ل​مجلس شورى الدولة​، بينما يعمل لتغيير رئيس التفتيش المركزي ​جورج عطية​، ويسوّق لطرح تعيين رئيس جديد ل​مجلس القضاء الأعلى​ وتسمية أعضاء مسيحيين فيه.

وأكدت المعلومات موافقة باسيل ومعه ​الرئيس ميشال عون​ على خروج مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ من السلك القضائي، وأن فكرة أولية ستُعرض على جرمانوس لكي يبادر إلى تقديم استقالته من منصبه ومغادرة السلك، مقابل وعد بتعيينه سفيراً من خارج الملاك في دولة مهمة.

أما في الأسلاك العسكرية، فيرى باسيل أنه يجب منع السيطرة الكاملة للعماد جوزيف عون على ​قيادة الجيش​. وبعدما جمع الرئيس عون باسيل وقائد الجيش قبل فترة، تبين أن وزير الخارجية يريد تشكيلات عسكرية متنوعة، ويريد تأثيراً مباشراً في ​المؤسسة العسكرية​، لا أن ترد طلباته إلى ​اليرزة​ من خلال مكتب المستشار العسكري ل​رئيس الجمهورية​، العميد المتقاعد ​بول مطر​، فضلاً عن أن باسيل أثار أخيراً مسألة تغيير مدير ​مخابرات الجيش​ العميد طوني منصور، وتعيين آخر يختاره باسيل بنفسه.

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ونقلت مصادر متابعة لنشاط وزير الخارجية، لـ"الأخبار"، رفض باسيل المطلق لأي مقترح أوّلي بتمديد ولاية بعض الضباط لعامين إضافيين. وأشارت مصادر واسعة الإطلاع إلى أن باسيل وعون غير راضيين عن منصور، لسبين رئيسيين: عدم اكتشافه مبكراً وجود «سوء إدارة أمنية» في لواء ​الحرس الجمهوري​، وأداؤه دوراً يراه باسيل سلبياً في تنسيق تحركات ​العسكريين المتقاعدين​ احتجاجاً على مشروع ​الموازنة​.

وأضافت الصحيفة "في المقابل، يرى باسيل أنه مقابل موافقة تيار رئيس الجمهورية على إطاحة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على خلفية شبهات فساد، فإنه صار من الضروري تعميم هذه المحاسبة وإطاحة المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ بسبب ملف الآبار الارتوازية ودور قوى الأمن الداخلي في ​الانتخابات النيابية​. ويفترض أيضاً أن من الضروري تغيير رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، «الذي يكافح الفساد فقط في صفوف مناصري العهد".

ورجّحت مصادر معنية أن تواجه فكرة باسيل اعتراضاً من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على أي مس بعثمان وحمّود، لأنه يرى فيهما ركنين أساسيين من فريق عمله. كذلك من المستبعد أن يطالب باسيل بأي تغيير في ​المديرية العامة للأمن العام​، لأنه يدرك أن ​حزب الله​ و​حركة أمل​ لن يقبلا باستبدال ​اللواء عباس ابراهيم​.