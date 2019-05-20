بالصور- متنافسون في 3 فئات.. بطولة عالمية للحية والشارب في بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): شهدت بطولة العالم للحية والشارب 2019 التي تقام في مدينة انتويرب البلجيكية، أشكالًا متنوعة للحى والشوارب للمتنافسين المشاركين فيها. ويتنافس المشاركون في المسابقة على 3 فئات رئيسية هي الشارب واللحية الجزئية واللحية الكاملة، فيما تستمر فعاليات البطولة لمدة 3 أيام. البطولة التي بدأت المرة الأولى عام 2011 تقام كل عامين بمناطق مختلفة من العالم، وتميزت نسختها الأخيرة بأشكال هندسية فريدة للحى والشوارب.

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