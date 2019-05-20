ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، مضيفًا: "لن نسمح لها بإمتلاك سلاح نووي".
وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، نقلت أجزاء منها "سكاي نيوز" عربية، أنه يتعهد بعدم حصول إيران على سلاح نووي.
ووصف ترامب، الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران بـ"العرض المرعب".
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