ترامب: الاتفاق النووي مع إيران "عرض مرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران بـ"العرض المرعب". وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، نقلت أجزاء منها "سكاي نيوز" عربية، أنه يتعهد بعدم حصول إيران على سلاح نووي.

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