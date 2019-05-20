اليوم.. الحكم على عاملين بتهمة هتك عرض طفلين بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها على عاملين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض طفلين في مدينة السلام.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، أن المتهميّن "محمد. ز" و"محمد. ع" قاما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن استخدموا أطفالًا في أعمال التسول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هتكا عرض الطفلين "ع. أ"، و" إ.م"، واللذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة بالقوة، بأن اصطحباهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما.