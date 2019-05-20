مدرب بركان: الأصعب ينتظرنا بملعب برج العرب أمام الزمالك واللقب حلم مشروع

أكد منير الجعواني، مدرب نادي نهضة بركان، أن حلم التتويج بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مشروع لمجموعته، التي قدما مشواراً قويا منذ بداية المنافسات القارية، قبل أشهر.

الجعواني وفي أول تصريح له بعد مباراة ذهاب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام الزمالك، قال لشبكة “بي ان سبورت” :” أنا متفائل جداً، وبعد وصولنا إلى اللقاء النهائي، حلم التتويج يبقى مشروعاً لنا، ونستحقه”.

المتحدث ذاته، اعترف في حديثه بقوة الخصم المصري، الذي يضم لاعبين بتجربة إفريقية كبيرة، مشددأً بأن الإياب في ملعب برج العرب لم يكون سهلاً، لأن الخصم سيضع كل أسلحته بالمستطيل الأخضر، مستفيداً من عامل الاستضافة، ومدعوماً بجماهيره.

Advertisements

أما عن نتيجة الذهاب التي أقيمت بالملعب البلدي في بركان، أوضح الإطار الوطني : ” الطريقة التي لعبنا بنا كانت تستحق أن نسجل، رغم تأخر الهدف إلى الدقائق الأخيرة، إلا أنها نتيجة جد إيجابية أمام واحد من أكبر أندية القارة السمراء”.

ولم ينسى منير الجعواني، تجديد الشكر إلى الجماهير التي حجت بأعداد هامة إلى الملعب البلدي، لتقديم الدعم للمجموعة، في الجولة الأولى من النهائي الأول الذي خضته المجموعة لأول مرة في تاريخا، قارياً.