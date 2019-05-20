باطمة : ما حدث مع علي المديدي في” الزمن الجميل “مثل ما عشته في “عرب أيدل”-فيديو

قالت الفنانة دنيا باطمة، إن خريج برنامج “الزمن الجميل”، علي المديدي، هو من يستحق اللقب بعد وصول للنهائي، معتبرة أن حظه مثل حظها عند مشاركتها ببرنامج “عرب أيدل”.

وصرحت باطمة ل”اليوم24″ قائلة: “علي كان مبدعا في البرنامج، ولديه قدرات صوتية عالية مشاء الله، وتمكن من رفع الراية المغربية، بل كان من المفروض أن ينال اللقب، ورغم أن جميع المشاركين في النهائي يمتلكون أصواتا جميلة لكن الغلبة كانت للصوت المغربي”.

وشبهت باطمة، حظ علي، بحظها أثناء مشاركتها في برنامج “عرب أيدول” وخسراتها للقب في الحلقة النهائية، نتيجة تصويت الجمهور.

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ونصحت باطمة علي مديدي، بالمثابرة من أجل التميز والتحول إلى نجم من بين نجوم الصف الأول.

يذكر أن مديدي كسب شهرة واسعة بفضل وصوله لنهائي برنامج “الزمن الجميل” الذي عرض على قناة أبو ظبي، وكان من بين المشاركين المتميزين الذين بلغوا المرحلة النهائية من البرنامج لكنه فقد اللقب لصالح مشترك يمني يدعى عمر ياسين.