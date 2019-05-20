نهائي كأس “الكاف”..بهدف قاتل نهضة بركان يحقق فوزاً هاما أمام الزمالك-فيديو

خطف فريق نهضة بركان، ، مساء اليوم الأحد، فوزاً قاتلاً أمام الزمالك المصري، في مباراة ذهاب مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي جمعت الطرفين على أرضية الملعب البلدي لبركان.

هدف أصحاب الأرض سجله لابا كودجو في الدقيقة 94 من عمر المواجهة.

وقدم الفريق البركاني، شوطاً أولاً كبيراً، حيث وصل في أزيد من مناسبة لمرمى الحارس عمر صلاح، الإسم الجديد على المنافسات القارية والذي تم الاعتماد عليه بعد غياب اضطراري للحارسين الأوليين لـ “الأبيض”.

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رفاق سلمان ولد الحاج، ضيعوا التقدم لصالحهم في الشوط الأول، بعد أن كان الحظ إلى جانب الضيوف في مناسبات عديدة، في كرات كانت قريبة لصنع الفارق، ومنح التفوق للفريق المغربي.

جدير ذكره، أن إياب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقي لكرة القدم ستقام، الأحد المقبل، بمصر وتحديدا ملعب برج العرب الذي تم تحديده رسمياً لاستضافة اللقاء الحاسم.