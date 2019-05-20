يحدث في القرن 21…أكثر من 600 شخص محرومون من الماء في العرائش

منذ أكثر من سنة وسكان جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش، يعيشون الحرمان من الماء الصالح للشرب، بالرغم من مطالبهم المتكررة للسلطات المحلية والجماعة الترابية للتدخل وإيجاد حلول جذرية للمشكل.

وكشف بلاغ صادر عن جمعية الساحل للتنمية المستدامة، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن المجلس الجماعي عاجز عن الإجابة على عريضة وقعها 644 شخص من ساكنة الأحياء المتضررة، ملتمسا من عامل الإقليم التدخل من أجل الحد من معاناة الساكنة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس الجماعي لم يكلف نفسه عناء الاجتماع مع الجمعية، أمام الوضع المزري الذي تعيشه الساكنة، وهو الأمر الذي يزيد من حدة تفاقم الهدر المدرسي وتترتب عنه مشاكل صحية أخرى.

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وأكد المتضررون، أنهم مستمرون في الترافع عن قضيتهم حتى تحقيق مطالب هذه الفئة المحرومة من حقها المشروع في ظل دولة الحق والقانون.