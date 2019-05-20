عبد الله بنسعيد : لست نادما على المشاركة في” عرب غوت تالنت” وهذا هدفي وراء ذلك! – فيديو

نفى الفنان عبد الله بنسعيد، أن يكون نادما على مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب “عرب غوت تالنت”، رغم السخرية الواسعة التي لحقته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب العرض الذي قدمه.

وقال بنسعيد ل”اليوم 24” إنه فرح بعد مشاركته في البرنامج ، وأصبح متحمسا للعطاء أكثر، مضيفا: “أتخذ التمثيل كعمل وليس موهبة، ودرسته إلى جانب الغناء والرقص، والفن هو عبارة عن تعابير، سواء أكانت جسدية أو لغوية، وأنا أحاول إيصال رسالة للجمهور هي تحقيق التوازن سواء اجتماعيا أو من ناحية العقلية أو الفكرية”.

وعن سبب مشاركته في برنامج “عرب غوت تالنت” رغم شهرته بالمغرب، أبرز بنسعيد أنه لم يصل بعد لما يطمح إليه لا بخصوص الأدوار التي يلعبها أو العطاء الذي يقدمه، فحاول البحث عن ذلك خارج المغرب، قبل العودة واستئناف العمل من بلاده التي يحبها، حسب قوله.

يذكر أن عبد الله بنسعيد، من بين طاقم برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، التي تعرض رمضان الحالي على القناة الثانية، ونفى في حديثه ل” اليوم24 “أن تكون حلقاتها مفبركة كما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي.