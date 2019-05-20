الهوة تتسع بين قيادة البام…كودار يحصل على تزكية رؤساء أجهزة الحزب ردا على بنشماش

في خطوة يستشف منها نزع غطاء الشرعية عن رفض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش لأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع، بعث كل من رئيس المجلس الفدرالي للحزب، محمد الحموتي، ورئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، بتزكية صريحة إلى سمير كودار، الرئيس الحالي للجنة التحضيرية الذي ينازع في مشروعيته بنشماس وتياره.

القياديان البارزان بعثا بصفتيهما الحزبية، رسالتي تهنئة إلى كودار، في اليوم الموالي لانتخابه، يشددان فيها على شرعية منصبه، كما يتصحانه بالابتعاد عن “المعارك الصغيرة” التي تحركها بحسبهما، “حسابات ضيقة”.

تأتي هذه التطورات بعد اجتماع البارحة للجنة التحضيرية التي تتشكل من حوالي 200 عضو، وأفضت إلى فوز كودار المحسوب على خصوم بنشماس بمنصب رئاسة اللجنة، وانسحاب بنشماس من الاجتماع احتجاجا على ما قال إنه “غياب الشروط الموضوعية باستكمال الاجتماع”، وهو ما ردت عليه رئاسة اللجنة التحضيرية بالقول إن الاجتماع كان وفق القانون.

وفي سياق الأزمة الجديدة، لم يظهر ما إن كان بقدرة بنشماش الدعوة الى اجتماع طارئ للمكتب السياسي كما تعهد في بلاغه، في وقت يرى خصومه أنه لا داعٍ إلى ذلك.