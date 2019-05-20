جرائم الدم متواصلة في رمضان..مشادات كلامية تنتهي بجريمة قتل بالقصر الكبير

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، بالقصر الكبير، بعدما تلقى طعنات قاتلة بالسلاح الأبيض من قبل صديقيه بحي السلام، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وتشير المعطيات المعطيات المتوفرة إلى أن الهالك دخل في مشادات كلامية مع صديقه، قبل أن يتحول الأمر إلى عراك بالأيادي، حيث تلقى الضحية طعنات على مستوى القلب، ليلفظ آخر أنفاسه متأثرا بجراحه.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير.