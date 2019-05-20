شكرا لقرائتكم اليمن.. قوات الشرعية تتقدم ميدانيا في معقل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيطرت قوات الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الاحد، على عدة مواقع في مديريتي كتاف والحشوة بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية اقصى شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري، إن معارك طاحنة خاضها الجيش الوطني مسنوداً بطيران التحالف استمرت لأكثر من عشر ساعات، الأحد، في جبال مديرية كتاف بصعدة معقل ميليشيا الحوثي، أسفرت عن تحرير جبال نهوقة وتبة الطيران والتبة البيضاء.

وأشار الى ان المعارك التي وصفها بالعنيفة سقط فيها قرابة 8 من القناصين الحوثيين وأكثر من 30 قتيلاً برصاص أبطال الجيش وطيران التحالف.

وأفاد المصدر أن طيران التحالف دمر آليات قتالية وقتل العديد من الحوثيين الذين تناثرت جثثهم على سفوح الجبل.

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في ذات السياق، أحرزت قوات الجيش اليمني، الاحد، تقدما جديدا صوب أولى مناطق مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، وسط انهيار في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، ان عشرات الحوثيين سقطوا بين قتلى وجرحى خلال المواجهات التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

ولفت الى ان قوات الجيش الوطني تواصل توغلها صوب مناطق المديرية، باسناد جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني، شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية عملية اختطافات واسعة للمواطنين في المديرية، واقتيادهم إلى مناطق مجهولة.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.