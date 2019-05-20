قتيل وأكثر من 60 جريحاً بحادث حافلة في ألمانيا

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برلين: قُتل شخص وأصيب أكثر من ستّين آخرين بجروح، إصابات سبعة منهم خطرة، الأحد جرّاء حادث حافلة قرب لايبزيغ في شرق ألمانيا، وفق ما أعلنت الشّرطة.

وأوضح متحدّث باسم الشرطة أنّ الحادث وقع مساءً على طريق "آي "9 السريع بالقرب من لايبزيغ، لأسباب لم تُحدّد، مشيراً إلى أنّ شخصاً قُتل فيما أصيب ستّون آخرون بجروح، بينهم سبعة إصاباتهم بالغة.

وأظهرت صوَرٌ الحافلة مقلوبةً على أحد جوانبها، فيما تمّ إرسال مروحيّات هليكوبتر لإجلاء الجرحى.

والحافلة التي تربط برلين بميونيخ كانت تقلّ 74 شخصاً، وهي تابعة لشركة "فليكس باص" الألمانيّة التي تُسيّر رحلات بعيدة في العديد من الدول الأوروبية.