قتيل وأكثر من 60 جريحاً بحادث حافلة في ألمانيا

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برلين: قُتل شخص وأصيب أكثر من ستّين آخرين بجروح، إصابات سبعة منهم خطرة، الأحد جرّاء حادث حافلة قرب لايبزيغ في شرق ألمانيا، وفق ما أعلنت الشّرطة.
وأوضح متحدّث باسم الشرطة أنّ الحادث وقع مساءً على طريق "آي "9 السريع بالقرب من لايبزيغ، لأسباب لم تُحدّد، مشيراً إلى أنّ شخصاً قُتل فيما أصيب ستّون آخرون بجروح، بينهم سبعة إصاباتهم بالغة.
وأظهرت صوَرٌ الحافلة مقلوبةً على أحد جوانبها، فيما تمّ إرسال مروحيّات هليكوبتر لإجلاء الجرحى.
والحافلة التي تربط برلين بميونيخ كانت تقلّ 74 شخصاً، وهي تابعة لشركة "فليكس باص" الألمانيّة التي تُسيّر رحلات بعيدة في العديد من الدول الأوروبية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.