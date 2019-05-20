شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تكشف تفاصيل إطلاق صاروخ قرب السفارة الأمريكية بالعراق.. وتوجه تهديداً لإيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية تفاصيل الهجوم بصاروخ بدائي الصنع وقع في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد دون أن يسفر عن إصابات.

وقال المسؤول، إن أياً من المنشآت الأمريكية لم تُصب، كما لم تقع أية أضرار تذكر. أضاف، “نحن على اتصال مستمر مع المسؤولين العراقيين بخصوص الحادث ونحقق في ملابساته”.

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وأضاف: “نأخذ ما حصل في العراق على محمل الجد.. لقد أوضحنا خلال الأسبوعين الماضيين، ونؤكد مرة أخرى أن الهجمات على المواطنين أو المرافق الأمريكية لن يتم التسامح معه، وسيتم الرد عليه بطريقة حاسمة”؛ وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأكد المسؤول أن واشنطن ستحمل إيران المسؤولية ما إذا كانت أي من هذه الهجمات من تنفيذ أي ميليشيا تابعة لها، وسنرد على إيران وفقاً لذلك”.

وكانت قذيفة من طراز “كاتيوشا” قد استهدفت أمس الاثنين، المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومباني حكومية في العاصمة العراقية بغداد، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.