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المجلس العسكري السوداني يستأنف المحادثات مع المعارضة

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جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قال المجلس العسكري الحاكم في السودان، إنه استأنف المحادثات في ساعة متأخرة من مساء اليوم (الأحد) مع تحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة الذي يضغط من أجل التحول بسرعة إلى الحكم المدني.

وكان المجلس قد علق المحادثات في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، بعد تفجر أعمال العنف مرتين حول أماكن الاحتجاج في العاصمة الخرطوم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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