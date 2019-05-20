شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يستأنف المحادثات مع المعارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قال المجلس العسكري الحاكم في السودان، إنه استأنف المحادثات في ساعة متأخرة من مساء اليوم (الأحد) مع تحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة الذي يضغط من أجل التحول بسرعة إلى الحكم المدني.

وكان المجلس قد علق المحادثات في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، بعد تفجر أعمال العنف مرتين حول أماكن الاحتجاج في العاصمة الخرطوم.