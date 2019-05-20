حسام رضوان
كشف مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية عن أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من خطة السلام بالشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ صفقة القرن، والتي ستحتوي على "ورشة عمل" اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وغزة والمنطقة.
وقال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الخطة ستتضمن 4 عناصر، تتمثل في البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
وأضاف أن الخطة تسعى إلى حل النزاعات التي أثرت على عملية السلام وتسببت بإطالة أجل نجاحها،...
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة القرن.. أمريكا تكشف 4 محاور للسلام والانتعاش في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.