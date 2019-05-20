القاهرة - مصراوي:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إيران ستشهد نهايتها إذا بدأت الحرب مع الولايات المتحدة.
وكتب ترامب عبر تويتر: "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون هذه النهاية الرسمية لها".
وتوعد ترامب ضد تهديد الولايات المتحدة وقال: "لا تهددوا الولايات المتحدة أبدًا".
واستبعد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف احتمال اندلاع حرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران رغم التوتر المتصاعد بين الجانبين، وقال لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن طهران لا تريد الحرب كما أنه لا توجد دولة "لديها فكرة أو وهم...
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد إيران: إذا أرادت الحرب ستكون نهايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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