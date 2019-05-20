نجيب ساويرس: إيران تلعب بالنار .. ووزير الرياضة السابق يرد

محمد بدران

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ومن جانب آخر الامارات بعد أحداث ميناء الفجيرة. وكتب ساويرس على صفحته بموقع "تويتر" قائلا: "‏الحرب قادمة إيران تلعب بالنار". ورد عليه وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز قائلًا "‎م نجيب، مازال كل خبراء السياسة الدولية من المصريين يؤكدون إن إحتمالات الحرب تكاد تكون منعدمة ، وأن التصعيد يتم لأهداف أخرى تتكشف يوميًا".

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